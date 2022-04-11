تصدر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي تنافس فيها 12 مرشح، ما يعني أنهما سيتنافسان في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات يوم 24 أبريل الجاري.

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الأولى حصول ماكرون على نحو 28% ولوبان على 23% من أصوات الناخبين، بحسب عدة وسائل إعلام.

وحل في المرتبة الثالثة مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون بحصوله على حوالي 22% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات 65% بتراجع بنحو 4.4% عن انتخابات 2017، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا