فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم، لتصبح رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون، وتصبح ثالث امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

ومن المقرر أن تتولى منصبها الجديد يوم الثلاثاء بعد مقابلة الملكة إليزابيث.

وفازت تراس بـ57 % من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 43% لمنافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك.

واستقال جونسون في يوليو الماضي بعد ضغوط من أعضاء حكومته بسبب فضائح.

وتواجه رئيسة الوزراء الجديدة أوضاع صعبة في البلاد، التي تعاني من تضخم تكاليف المعيشة، واضطرابات عمالية، ومؤشرات بركود اقتصادي، وفقا لبي بي سي عربي.

ماذا نعرف عن تراس؟

(وفق بي بي سي وموقع الحكومة البريطانية)

تبلغ من العمر 47 عام، ودرست الفلسفة والسياسة والاقتصاد في كلية ميرتون بجامعة أكسفورد.

دخلت البرلمان في عام 2010 حيث انتخبت نائبة عن حزب المحافظين عن جنوب غرب نورفولك، إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة.

تم تعيينها نائبة لوزير التعليم ورعاية الأطفال في سبتمبر 2012.

شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون البيئة من يوليو 2014 حتى يوليو 2016.

في عهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي أصبحت تراس وزيرة للعدل عام 2016.

وفي عام 2017 شغلت منصب نائبة وزير الخزانة.

أصبحت وزيرة للتجارة الدولية بعد تولي بوريس جونسون رئاسة الحكومة البريطانية عام 2019.

تولت منصب وزيرة شؤون المرأة والمساواة في سبتمبر 2019.

عُينت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في سبتمبر 2021.

مواقفها

(بحسب تقارير إعلامية)

تعهدت تراس بسرعة معالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا عبر خطة للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة وتوفير إمدادات مستقرة للوقود، لطمأنة المواطنين الذين يخشون ارتفاع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.

وخلال السباق الانتخابي، قالت إنها ستلغي الزيادات الضريبية وتخفض الرسوم الأخرى، وهو ما يرى البعض أنه سوف يغذي التضخم.

وعلى الرغم من أن تراس مدحت، بعد إعلان فوزها، جونسون لإتمامه عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بركسيت)، إلا أن موقفها من الانفصال لم يكن على هذا المستوى من الوضوح، إذ كانت في بادئ الأمر من دعاة البقاء ضمن الاتحاد، لكن بعد عملية الانفصال سرعان ما غيرت رأيها قائلة إن الخطوة توفر فرصة "لتغيير طريقة عملنا" في المملكة المتحدة.

كثيرا ما شُبهت تراس بأول رئيسة وزراء لبريطانيا تاتشر، وربما تعزز هذا التوجه منذ انتخابات حزب المحافظين بإطلالات تراس، التي ارتدت في إحدى المرات قبعة من الفرو تشبه أخرى كانت ترتديها تاتشر، وأيضا ظهرت تراس مرتدية قميص أبيض له عقدة كبيرة شبيه بقميص كانت ترتديه تاتشر.

لكن هذا ليس أول ما ربط تراس بتاتشر، فقد لعبت رئيسة الوزراء الجديدة دور تاتشر في مسرحية عندما كانت طفلة.

وقالت تراس مؤخرا في حديث تلفزيوني إن من المحبط أن تقارن أي امرأة في السياسة بتيريزا ماي أو تاتشر، لأنه ليس هناك عدد من النساء مساو للرجال في السلطة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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