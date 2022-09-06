أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، يوم الثلاثاء، بعد تكليف ملكة بريطانيا لها رسميا بتولي رئاسة الحكومة الجديدة، عن أسماء وزراء حكومتها.

وقالت تراس، في أول خطاب لها كرئيسة وزراء من أمام مقر الحكومة البريطانية، إنها تثق في قدرة بريطانيا على "اجتياز العاصفة" رغم الرياح المعاكسة التي تواجهها، وتعهدت بوضع خطة جريئة تساعد البلد على اجتياز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها حاليا، بحسب بي بي سي عربي.

وكانت تراس فازت يوم الاثنين بزعامة حزب المحافظين وبالتالي برئاسة الحكومة البريطانية، بعد حصولها على 57 % من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 43% لمنافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك.

وهؤلاء هم أبرز وزراء حكومة بريطانيا الجديدة، بحسب رويترز:

- جيمس كليفرلي ​وزيرا للخارجية.

- كواسي كوارتنج وزيرا للمالية.

- تم الإبقاء على بن والاس وزيرا للدفاع.

- سويلا برافرمان وزيرة للداخلية.

- ناظم الزهاوي وزيرا للمساواة، وكان يشغل سابقا منصب وزير المالية.

- براندون لويس وزير الدولة لشؤون العدل.

- كيمي بادنوش وزيرة للتجارة الدولية.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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