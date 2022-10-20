أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، بعد أقل من شهرين على تعيينها.

وتأتي الاستقالة فيما لا تزال حكومة تراس تشهد توترات بدأت بتنحي وزير المالية عن منصبه تلته وزيرة الداخلية يوم الأربعاء في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة وارتفاع في تكلفة المعيشة.

فازت تراس، بمنصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم، في 5 سبتمبر الماضي، لتصبح رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وكانت تراس، ثالث امرأة في تاريخ بريطانيا تتولى المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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