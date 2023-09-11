أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الاثنين، اعتبار المدن المتضررة من العاصفة والفيضانات مناطق منكوبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وتواجه عدة مدن شرق البلاد فيضانات وسيول نتيجة عاصفة تسببت في أضرار للبنية التحتية، في وقت تعيش فيه ليبيا صراع سياسي دائر بين حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد وبين مجلس النواب في الشرق حيث رفض مجلس النواب الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وكلف المجلس حكومة جديدة لكنها لم تتمكن من تولي مهامها في العاصمة طرابلس.

ويعني اعتبار مدينة منطقة منكوبة، أنها تعرضت لكارثة طبيعية كالزلزال أو الإعصار، تسببت في توقف الحياة وسببت أضرار فادحة في البنى التحتية.

ووفق الوكالة، خلفت الأمطار الغزيرة أضرار كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى تقارير إعلامية تفيد بسقوط ضحايا دون حصيلة رسمية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان يوم الأحد، حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار المتوقع وتقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول.

"على أن تكون عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقا للحد الأدنى وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك،" حسب البيان.

فيما نقلت رويترز الاثنين عن مهندسي نفط، أن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، أُغلقت مساء السبت ولمدة ثلاثة أيام.

ولحقت أضرار السيول بمدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا على ساحل المتوسط - وتبعد نحو 300 كيلومتر عن مدينة السلوم الحدودية المصرية ونحو 970 كيلومتر عن العاصمة القاهرة.

وكانت السلطات المحلية في درنة فرضت يوم السبت حظر تجول لمواجهة الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة.

ويتوقع أن تمتد العاصفة لمصر، من الحدود الغربية بمدينة السلوم وتصل مساء الاثنين إلى الإسكندرية، وفق ما نقله موقع جريدة الأهرام الحكومية المصرية الأحد، عن إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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