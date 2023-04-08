قرر لبنان تقديم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفقا لبيان من مجلس الوزراء يوم السبت.

وشن الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة، غارات جوية على مواقع بنى تحتية وأهداف تابعة لجماعة حماس في جنوب لبنان، وذلك بعدما أدانت تل أبيب الجماعة بإطلاق 34 صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل يوم الخميس.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عبر تويتر، الخميس، إن الصواريخ أطلقتها حركة حماس في جنوب لبنان. كما حمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. وقال إن "اطلاق تلك القذائف يعتبر حدث خطير".

وفي تغريدات نشرها حساب رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر تويتر، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح السبت، لمتابعة "البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية".

وأعلن بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.

"وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701 .كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا" بحسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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