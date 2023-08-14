قرر لبنان، يوم الاثنين، تجميد الحسابات البنكية لرياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان وأشخاص على صلة به ورفع السرية عنها، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن بيان لهيئة تحقيق خاصة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلامة، الذي انتهت ولايته في 31 يوليو الماضي، بعد نحو 30 عام في المنصب، يخضع لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد. لكن سلامة ينفي الاتهامات الموجهة اليه.

وأصدرت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، عقوبات تستهدف سلامة، في آخر سلسلة من الإجراءات الدولية التي اتخذت ضده.



يأتي هذا فيما يمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل نواب البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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