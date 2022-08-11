احتجز مواطن لبناني مسلح (42 عام)، يوم الخميس، العاملين بأحد فروع بنك والعملاء الموجودين بداخله في منطقة الحمرا اللبنانية داخل مقر الفرع، للمطالبة بسحب أمواله كاملة التي تبلغ 210 آلاف دولار، في وقت يفرض فيه مصرف لبنان المركزي قيود على سحب الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن المواطن محتجز الرهائن، الذي كان بصحبة شقيقه، يحمل سلاح هدد به مدير فرع البنك، كما هدد بإشعال النار في نفسه وقتل من في الفرع.

وأرجع محتجز الرهائن تصرفه إلى أن والده دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية وأنه لا يستطيع دفع تكاليفها، وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، عبر تويتر، إن البنك رفض طلب المودع المسلح سحب 50 ألف دولار لعلاج والده. وتختص الجمعية بالدفاع عن حقوق المودعين في مصارف لبنان.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش والدفاع المدني وتتواجد في محيط الفرع لمواجهة أي وضع طارئ.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ أكثر من عامين أدت إلى تدهور الليرة وتآكل احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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