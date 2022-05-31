*تم التحديث بوصول لافروف إلى الرياض

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الرياض مساء الثلاثاء بعد زيارة للبحرين التقى خلالها بولي العهد البحريني، في جولة خليجية تأتي في ظل أزمة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الأوكرانية.

وخلال اللقاء، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني "أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي لحل الصراع في أوكرانيا بالطرق السلمية بما يدعم الجهود الإنسانية والإغاثية،" بحسب وكالة الأنباء الرسمية البحرينية.

وبحسب تقرير على موقع قناة العربية السعودية، قال لافروف من المنامة إن الغرب تسبب في تعطيل السلاسل اللوجيستية والمالية لروسيا.

وبعيدا عن تصريحات الحرب على أوكرانيا، أشار لافروف في مؤتمر صحفي في المنامة عرضت قناة العربية السعودية مقتطفات منه، إلى انه تم الاتفاق بين موسكو والمنامة على إنجاز مشاريع في مجالات الصناعة والأدوية والنقل.

تأتي زيارة لافروف بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي مبدئيا فرض حظر على 90% من واردات النفط الروسي بنهاية العام الحالي ضمن عقوبات اتخذتها الدول الأوروبية لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي لافروف بنظرائه الوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي في مقر المجلس في الرياض الأربعاء في وقت التزمت دول الخليج موقف محايد تجاه الحرب ضد أوكرانيا. ولكن لفتت رويترز إلى اجتماع عبر الإنترنت بين الوزراء الخليجيين ونظيرهم الأوكراني مقرر ليوم الأربعاء أيضا.

وبين دول الخليج المنتجة للنفط وروسيا اتفاق تعاون منذ عام 2016 لتسريع استقرار أسواق النفط.

وتأتي زيارة لافروف إلى الرياض قبل اجتماع أوبك + بيومين.

يضم تحالف أوبك + دول أوبك ودول من خارجها على رأسها روسيا. ومن المتوقع أن تبقى المجموعة على زيادة بمقدار 432 ألف برميل من دون تغيير لشهر يوليو على الرغم من مطالبة الدول المتضررة من ارتفاع أسعار النفط بتعديل الزيادة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا