PHOTO
فيديو: كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
صراع سياسي امتد لأكثر من شهر الآن في العراق وتفاقم الأسبوع الماضي يضغط على الاقتصاد العراقي الذي يواجه بالفعل تحديات جراء تأخر تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة 2022، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على النفط في إنقاذ الاقتصاد العراقي؟
٢ سبتمبر، ٢٠٢٢
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©