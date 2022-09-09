أقرت كوريا الشمالية، قانون يسمح لها بتوجيه ضربة نووية في حال تعرضت لهجوم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الجمعة.

وفي السابق كانت كوريا الشمالية تقول إنها ستحتفظ بأسلحتها النووية طالما أن هناك دول أخرى مسلحة نوويا، ولكن لن تستخدمها للدفاع عن نفسها ضد الدول غير المسلحة نوويا.

ووفقا للوكالة، فإن المجلس الشعبي الأعلى لكوريا - وهو السلطة التشريعية الأعلى في البلاد - أقر قانون يجعل القوة النووية، "قوة رئيسية" للدفاع عن الدولة وحماية سيادتها من "التهديد العسكري والعدوان والهجوم"، ويتمتع رئيس الدولة بجميع الصلاحيات الحاسمة فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

ويعد موضوع امتلاك كوريا الشمالية سلاح نووي أزمة عالمية حيث ترى أمريكا ودول غربية أخرى فيه تهديد لأمن العالم وخصوصا لجارتها كوريا الجنوبية، بينما ترى كوريا الشمالية أنه حق لها بعد امتلاك دول أخرى لهذا السلاح.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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