أطلقت كوريا الشمالية صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية الناطقة بالعربية يوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد يوم عن كشف يونهاب تحذيرات مخابراتية كورية جنوبية مفادها أن جارتها الشمالية قد تقوم باختبار نووي ما بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر.

ونقلت الوكالة يوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي.

للمزيد: معلومات استخباراتية تحذر من اختبار نووي من كوريا الشمالية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموشيضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا