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أعلن جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني الجديد، يوم الاثنين أن التغييرات الضريبية ستتيح للحكومة تحقيق إيرادات إضافية سنوية بقيمة 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار).

يأتي ذلك ضمن مساعي الوزير الجديد لإقناع المستثمرين بقدرة الحكومة على إصلاح المالية العامة ووقف تدهور سوق السندات الذي تسببت فيه الخطط السابقة للحكومة، بحسب رويترز.

واستقال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة من منصبه بناء على طلب ليز تراس، على خلفية انتقادات طالت سياسته المالية، خاصة بعدما أعلن خطة لخفض الضرائب ثم تراجع عنها بعد أيام.

وقال هانت إنه سيعكس كل الإجراءات الضريبية تقريبا التي أُعلن عنها في خطة خلفه السابقة بتاريخ 23 سبتمبر.

وفي كلمة متلفزة بحسب رويترز، قال هانت "أبقى على ثقة كبيرة بالآفاق الاقتصادية الطويلة الأمد للمملكة المتحدة في الوقت الذي ننجز مهمتنا بتحقيق النمو. ولكن يحتاج النمو إلى الثقة والاستقرار."

وأضاف أنه سيتخذ قرارات أكثر صعوبة على صعيد الانفاق والضرائب.

وأن الحكومة ستثبت سقف أسعار الطاقة حتى أبريل، وبعدها ستركز على دعم الفئات الأكثر حاجة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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