

فازت الكتلة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يوم الخميس عن لجنة الانتخابات.

وحصلت كتلة نتنياهو، بحسب وسائل إعلام منها رويترز، على 64 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يمثل الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وحصل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على 32 مقعد.

ويفتح هذا الفوز الباب أمام نتنياهو -الذي يُحاكم في قضايا فساد- للعودة من جديد للسلطة، إذ يُتوقع أن يحل نتنياهو محل رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي أطاح بنتنياهو من السلطة العام الماضي.

ونتنياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، إذ شغل المنصب لمدة 12 عام.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد هنأ لابيد في وقت سابق الخميس نتنياهو بالفوز، متمنيا له وافر الحظ من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد هنأ لابيد في وقت سابق الخميس نتنياهو بالفوز، متمنيا له وافر الحظ من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين.