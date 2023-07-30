يعقد زعماء دول غرب إفريقيا، يوم الأحد، قمة طارئة لتقييم تطورات الوضع في النيجر، التي شهدت انقلاب عسكري الأسبوع الماضي، فيما حذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل عسكري في بلدهم.

وشهدت النيجر يوم الأربعاء الماضي احتجاز رئيسها محمد بازوم داخل القصر الرئاسي من قبل أفراد من الحرس الرئاسي، وبعدها أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي عزل بازوم والاستيلاء على السلطة بسبب الوضع الأمني المتدهور، وسموا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس لمجلس انتقالي.

وستعقد قمة زعماء غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا. ويمكن أن يُقدم قادة دول غرب إفريقيا على فرض عقوبات على النيجر من خلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) -التي تضم 15 بلد- أو قد يفكرون في تدخل عسكري في البلد لإعادة بازوم إلى الحكم، بحسب وكالات أنباء.

لكن قادة الانقلاب في النيجر أصدروا بيان، يوم السبت قبل القمة، للتحذير من أي تدخل عسكري في البلاد، قائلين إن الهدف من الاجتماع هو "الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".

وكان الاتحاد الإفريقي طالب، يوم الجمعة، الجيش في النيجر باستعادة النظام الدستوري خلال 15 يوم.

والنيجر هي دولة غرب إفريقية وتعتبر من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن البنك الدولي.

وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا -اللذان لا يزالا يعترفان ببازوم رئيس شرعي- وقف الدعم المالي المقدم للنيجر.

وبازوم هو من الشركاء الموثوقين للعديد من الدول الغربية منها فرنسا والولايات المتحدة، والتي تَعتبر النيجر قاعدة لها لاحتواء المتشددين في غرب إفريقيا.

وقبل انقلاب الأسبوع الماضي، كانت النيجر شهدت منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا أربعة انقلابات والعديد من محاولات الانقلاب. وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية".

للمزيد من التفاصيل عن أحداث يومي الخميس والأربعاء :

التطورات في النيجر: عسكريون يطيحون بالرئيس والجيش يعلن تأييده للتحرك

احتجاز رئيس البلاد والجيش قد يتدخل…هذا ما يحدث في النيجر

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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