قالت الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، إن قمة ثلاثية تضم مصر والبحرين والأردن تُعقد في شرم الشيخ، وذلك قبل يوم من زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر.

وأضافت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن القمة تضم كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

ولم تورد الرئاسة مزيد من التفاصيل حول أسباب القمة التي أعلن عليها بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن يلتقي الزعماء الثلاثة منتصف الشهر المقبل في القمة التي تستضيفها السعودية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة وستضم قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.



