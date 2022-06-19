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قالت الرئاسة المصرية، يوم الأحد، إن قمة ثلاثية تضم مصر والبحرين والأردن ستُعقد في شرم الشيخ.

وأضافت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن القمة تضم كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

وفي بيان لاحق، قالت الرئاسة المصرية إن المباحثات بين القادة الثلاثة تناولت التنسيق المتبادل بين الدول الثلاثة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الزعماء الثلاثة منتصف الشهر المقبل في القمة التي تستضيفها السعودية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة وستضم قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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