قرر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفير فوق العادة مفوض لدى مصر، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.

وتشهد العلاقات المصرية القطرية تحسن منذ بداية العام الماضي وتم تبادل الزيارات الرسمية، وذلك بعد استئناف العلاقات بين البلدين منذ المقاطعة الخليجية لقطر التي استمرت 4 سنوات وانتهت باتفاق العلا في يناير 2021.

وفي فبراير الماضي، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الدوحة تلبية لدعوة من نظيره القطري خالد بن خليفة آل ثاني، لعقد مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، وذلك بعد عدة أشهر من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقطر.

كما أصدر أمير قطر، الأربعاء، قرار بتعيين مبارك ناصر مبارك آل خليفة، سفير فوق العادة مفوض لدى جنوب إفريقيا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا