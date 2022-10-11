أعلن قصر باكنغهام، يوم الثلاثاء، أن مراسم تتويج تشارلز الثالث (73 عام) ملكا لإنجلترا سوف تُقام يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل في كنيسة ويستمنستر في لندن.

وأضاف القصر، في تغريدة على تويتر، أن المراسم ستشمل تتويجه بجانب زوجته الملكة القرينة كاميلا.

وبعد أن حمل لقب ولي العهد منذ أن كان في الثالثة من عمره، أصبح تشارلز ملكا لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عام، وهي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا.

وبذلك تكون مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا ستُقام بعد نحو 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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