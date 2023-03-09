PHOTO
قبل أشهر من انتهاء ولايتها...الرئيس التونسي يقرر حل المجالس البلدية
المجالس البلدية التي حلها سعيد كانت انتُخبت في عام 2018 وكان من المقرر انتهاء ولايتها في غضون أشهر من العام الجاري وحينها كانت ستُجرى انتخابات بلدية جديدة
٩ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©