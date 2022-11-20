أفادت رويترز ووسائل إعلام محلية مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ألتقيا، يوم الأحد، على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة في الدوحة.

وبحسب رويترز، فقد صافح الرئيس التركي نظيره المصري على هامش حفل الافتتاح.

فيما أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية المصرية بالدوحة أن اللقاء ضم أيضا أمير قطر تميم بن حمد.

وتسعى تركيا منذ العام الماضي إلى تحسين علاقاتها بمصر، والتي توترت في السنوات التي أعقبت إطاحة الجيش المصري بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر.

فيما استعادت مصر علاقاتها الثنائية مع قطر في بداية عام 2021 في أعقاب توقيعها هي والسعودية والإمارات والبحرين بيان العلا للمصالحة مع قطر بعد مقاطعة استمرت حوالي ثلاث سنوات ونصف.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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