سيغادر قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين روسيا إلى بيلاروسيا في إطار اتفاق مع الرئاسة الروسية (الكرملين) بوساطة بيلاروسية لإنهاء تحرك مسلح للمجموعة في روسيا، بحسب عدة وسائل إعلام.

وأنهى بريغوجين يوم السبت ما كان سيُمثل إحدى أخطر الأزمات الأمنية في روسيا منذ عقود، بقراره وقف تقدم قوات فاغنر صوب موسكو بعد خلاف نشب بينه وبين ضباط كبار بالجيش الروسي لاتهامه لهم بقصف وقتل قواته التي تقاتل مع روسيا في أوكرانيا.

وبموجب بنود الاتفاق، ستسقط موسكو دعاوى قضائية ضد بريغوجين، كما لن تتم مقاضاة أي من مقاتلي مجموعة فاغنر الذين شاركوا في التحرك المسلح، الذي بدأ في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي، بحسب وسائل الإعلام.

وبعد أن كان قائد فاغنر تعهد في وقت سابق السبت بعزل القيادات العسكرية الروسية، أصدر أمر لقواته بالتراجع بعد أن كانت على بعد 200 كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو.

وإثر الإعلان عن تراجع قوات فاغنر، رفعت السلطات الروسية الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت اتخذتها في وقت سابق لكبح تقدم المجموعة مع بدء تحركها المسلح.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرك مجموعة فاغنر-الذي يُعتبر من أكبر التحديات لبوتين منذ وصوله للسلطة- بأنه بمثابة "طعنة في الظهر" و"خيانة".

وقال قائد فاغنر ومتحدث باسم الكرملين إن قرار وقف تقدم قوات فاغنر جاء "لتجنب إراقة الدماء"، بحسب وسائل إعلام.

وفاغنر هي قوات قوامها 25 ألف مقاتل، بدأ تشكيلها عام 2014 من سجناء سابقين، وعملت سابقا في سوريا، وليبيا، والسودان ومالي.

وهناك اعتقاد بأن المجموعة تحصل على التمويل من الاستخبارات الروسية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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