أعلنت وزارة الدفاع الصينية، يوم الخميس، إطلاق جيش التحرير الشعبي الصيني عدد من الصواريخ الباليستية، فيما وصفته رويترز بأكبر مناورة عسكرية على الإطلاق في مضيق تايوان.

ويأتي تحرك بكين هذا، بعدما أشعلت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) نانسي بيلوسي إلى تايوان لمدة يوم واحد الأسبوع الجاري غضب الصين.

وردا على زيارة رئيسة الكونجرس، بدأت الصين مناورات عسكرية وأوقفت استيراد وتصدير بعض السلع من وإلى تايوان.

ما التفاصيل؟

- تايوان تتمتع بحكم ذاتي منذ 1949 ولديها دستورها الخاص، لكن الصين تعتبرها مقاطعة منفصلة ويمكنها استعادتها.

- في 2004 أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال يعطيها الحق في استخدام "الوسائل غير السلمية" ضد تايوان إذا حاولت الانفصال.

- يميل الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تقوده رئيسة تايوان المنتخبة منذ عام 2016 تساي إنغ ون إلى الاستقلال نهائيا عن الصين.

- منذ عام 1979 قطعت الولايات المتحدة علاقتها بتايوان، لكن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تعهدت واشنطن بتزويد الجزيرة بأسلحة دفاعية، ثم أكدت إدارة بايدن أن التزامها تجاه تايوان "متين للغاية".

- أثارت زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي إلى تايوان هذا الأسبوع غضب الصين، وقالت بيلوسي إن واشنطن "لن تتخلى عن الجزيرة"، لكن الصين ردت قائلة إن كل من يسيئون للصين سيعاقبون حتما، وبدأت بعدها مناوراتها العسكرية.

- يعود استياء الصين من زيارة بيلوسي لكونها أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عام.

- بسبب المناورات العسكرية الصينية، اضطرت السفن العابرة في مضيق تايوان، والذي يعبر منه 88% من أكبر سفن العالم، إلى تغيير مسارها.

- تجرى المناورات في محيط تايوان وستستمر حتى ظهر الأحد، وسترسل البحرية الأمريكية حاملة طائرات باتجاه تايوان.

- مع بدء المناورات الصينية، قال الجيش التايواني أنه "يستعد للحرب من دون السعي إليها".

- يتوقع أن تتأثر سلاسل توريد البضائع سلبا بالاضطرابات في مضيق تايوان، ما سيؤدي إلى تأخير الشحن العالمي.

- اضطرت تايوان أيضا إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني ، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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