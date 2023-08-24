قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، التعازي لأسرة قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، الذي كان اسمه ضمن قائمة ركاب طائرة تحطمت يوم الأربعاء دون نجاة أي من العشرة الذين كانوا على متنها. وهذا هو أول رد فعل من بوتين حول الأمر.

وكان هناك تضارب حول مصير قائد فاغنر (62 عام) منذ الإعلان عن تحطم الطائرة. ولم يكن هناك أي تأكيد رسمي لمقتل بريغوجين حتى إدلاء بوتين بتصريحاته يوم الخميس، سوى بيان لهيئة الطيران المدني تقول فيه إنه كان على متن الطائرة، وفق وكالة رويترز.

وفي حديثه الخميس، أشاد بوتين بقائد فاغنر، واصفا إياه بأنه رجل أعمال موهوب عرفه منذ تسعينيات القرن الماضي، وقال إن التحقيق في الحادث سيستغرق بعض الوقت، وفق رويترز ووكالة تاس الروسية للأنباء.

جاء حادث تحطم الطائرة وتصريحات بوتين بعد شهرين من تمرد مسلح قصير الأمد في روسيا لمجموعة فاغنر بقيادة بريغوجين ضد قيادات بالجيش الروسي، والذي انتهى بوساطة بيلاروسية.

وفي حين أن بريغوجين كان يُعرف سابقا باسم "طباخ بوتين"، إلا إنه في أعقاب التمرد المسلح وصفه الرئيس الروسي بـ"الخائن".

وفاغنر هي قوات مرتزقة شبه عسكرية روسية قوامها 25 ألف مقاتل، أسسها بريغوجين من تجنيد السجناء بداية من عام 2014 بعد أن قضى هو نفسه عقوبة بالسجن، وعملت سابقا في سوريا، وليبيا، والسودان ومالي، لكن وجهت لها اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

ووصف بوتين، في تصريحاته الخميس بحسب وكالة تاس، حادث تحطم الطائرة بـ"المأساة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رد عند سؤاله، الأربعاء، عما إن كان الرئيس الروسي بوتين وراء الأمر قائلا إن قليلة هي الأمور التي تحدث في روسيا ولا يكون الرئيس بوتين وراءها، لكنه أضاف أنه ليس لديه معلومات كافية عن الأمر.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن واشنطن تعتقد أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا هو الذي أسقط الطائرة على الأرجح، لكنهما أضافا أن المعلومات أولية وقيد المراجعة.

وبرز اسم بريغوجين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022، حيث قاد مقاتلو فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الأوكرانية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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