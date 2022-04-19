شنت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، سلسلة غارات على محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع قتلى أو مصابين، لكنها تسببت في أضرار مادية جسيمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتأتي الغارات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق مساء الاثنين من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وأتى القصف بالتزامن مع مواجهات عنيفة في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مستمرة منذ بضعة أيام اقتحم خلالها جنود إسرائيليون باحات المسجد، وأسفرت عن سقوط مصابين من الجانبين.

وأدان الأردن، وهو الوصي على المسجد الأقصى، ما وصفه بالأفعال الاستفزازية من إسرائيل، واستدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الأردن للاحتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد، لكن الخارجية الإسرئيلية قالت إن تصرف الأردن يضر بجهود إحلال الهدوء في القدس وتقديم الدعم لها.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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