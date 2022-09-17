*تم التحديث بملك الأردن

تم الإعلان، بحسب بيانات حكومية وعلى وكالات الأنباء الرسمية العربية، عن سفر عدد من الحكام العرب لتقديم العزاء أو المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث المقررة الاثنين.

أعلنت الوكالة الرسمية القطرية على تويتر أن أمير قطر تميم بن حمد سيتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في الجنازة، وكذلك أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيذهب لتقديم واجب العزاء.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله سيحضر الجنازة.

وقال مصدر لرويترز إن رئيس الإمارات محمد بن زايد وسلطان عٌمان هيثم بن طارق وكذلك ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سيحضرون الجنازة وسيكون هناك أيضا مندوبين عن العائلة المالكة السعودية.

وقد نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصدر لم تسمه الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور المملكة المتحدة لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكنها لم تؤكد إذا كان سيحضر مراسم الجنازة أو لا.

وبحسب بي بي سي، أرسلت بريطانيا دعوات لحضور الجنازة، الذي يتوقع أن يبلغ عدد حضورها 500 شخصية عالمية.

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(إعداد: فريق التحرير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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