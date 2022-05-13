أعلنت الإمارات اليوم وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، بحسب بيان مقتضب على موقع تويتر الخاص بوكالة أنباء الإمارات وام.

وكذلك تم إعلان " الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوم اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم،" بحسب بيان وام.

(إعداد: الفريق التحريري ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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