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أفادت وزارة الإعلام الكويتية، عبر تويتر مساء الأربعاء، أن مرسوم أميري صدر بالتشكيل الجديد لحكومة الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ونشرت الوزارة أسماء بعض الوزراء بالحكومة الجديدة.

وهذه أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة

- تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط.

- تعيين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

- تعيين مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.

- تعيين عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- تعيين مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- تعيين أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة.

- تعيين محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

- تعيين هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انتخابات تشريعية جرت في 29 سبتمبر أدت إلى مشاركة أكبر للمعارضة في مجلس الأمة الكويتي.

وبحسب المادة 57 من دستور الكويت، يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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