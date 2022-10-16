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صدر، يوم الأحد، مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة للكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحسب ما أوردته وزارة الإعلام الكويتية عبر تويتر.

وكانت الحكومة السابقة صدر مرسوم بتشكيلها يوم 5 أكتوبر الجاري، لكن أنباء أفادت بعدها بيوم بأن وزراء بها تقدموا باستقالاتهم لرئيس الحكومة.

وأتى مرسوم تشكيل حكومة الكويت يوم 5 أكتوبر بعد أيام من استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انتخابات تشريعية جرت في 29 سبتمبر الماضي.

وبحسب المادة 57 من دستور الكويت، يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

أبرز التغييرات بالتشكيل الجديد

تضمن تشكيل حكومة الكويت المعلن يوم الأحد اختلافات عن التشكيل الذي أُعلن عنه يوم 5 أكتوبر الجاري، وفي ما يلي أبرز التغييرات:

- تعيين سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية بدلا من أحمد ناصر المحمد الصباح.

- تعيين بدر حامد يوسف الملا وزيرا النفط بدلا من حسين إسماعيل محمد إسماعيل. وبدر حامد هو أيضا نائب رئيس الوزراء في التشكيل الجديد.

- تعيين أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بدلا من عمار محمد العجمي.

- تعيين حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من مثنى طالب الرفاعي.

- تعين عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة بدلا من محمد عبدالرحمن بوزبر.



- تم تعيين مازن سعد علي الناهض -بجانب احتفاظه بمنصبه كوزير التجارة والصناعة- وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

للمزيد: جدل واستقالة تحوم حول حكومة الكويت الجديدة بعد يوم من تعيينها



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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