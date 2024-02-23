قضت محكمة تونسية غيابيا بسجن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي لمدة 8 سنوات مع النفاذ في تهمة الاعتداء على أمن الدولة، بحسب وكالة الأنباء التونسية الجمعة عن الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة.

ويعد المرزوقي، من أبرز منتقدي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تتهمه المعارضة بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس، لكنه ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

ويقيم المرزوقي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2011 و2014، حاليا في فرنسا. وفي عام 2021، صدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة الإضرار بأمن الدولة بالخارج، بحسب فرانس24.

وتعاني تونس -التي شهدت العام الماضي حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس التونسي- من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية حكم على رئيس حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، في تهمة قبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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