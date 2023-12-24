تستهدف الجزائر تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل بنسبة 4.2% وفق موازنة 2024 التي اعتمدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد.

وتوقعات النمو للعام المقبل، هي نفسها توقعات صندوق النقد الدولي لنمو العام الجاري 2023.

ووفق بيان من الرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، وقع الرئيس تبون قانون المالية لسنة 2024، الذي يتوقع نمو اقتصادي بـ 4.2% للسنة القادمة "مدفوعا بأداء جميع القطاعات فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لاسيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز".

واعتمدت الموازنة العامة للجزائر -المصدرة للنفط والعضو في أوبك- سعر النفط المرجعي الخاص بها خلال الفترة بين 2024- 2026 بنحو 60 دولار للبرميل.

واعتمدت سعر النفط في السوق بـ 70 دولار لبرميل النفط الخام.

للمزيد:صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الجزائر بـ 4.2% العام الجاري

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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