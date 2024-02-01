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أصدرت محكمة تونسية حكم على زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، في تهمة قبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية يوم الخميس.

والغنوشي، وهو من أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد، مسجون بالفعل، وصدر في مايو الماضي ضده حكم بالسجن سنة لاتهامه بالتحريض على الشرطة.

وكان الغنوشي رئيس لبرلمان حله سعيد عام 2021. وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس، لكنه ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

وتضمن الحكم الصادر الخميس تغريم حزب حركة النهضة مبلغ قدره مليون و170 ألف و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وتعاني تونس -التي شهدت العام الماضي حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس التونسي- من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله.

وحركة النهضة الإسلامية -التي يتزعمها الغنوشي- من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي، وترفض الحركة قرارات الرئيس وتعتبرها "انقلاب" وتتهمه باستهداف معارضيه.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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