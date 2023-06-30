قالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها "علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل م. بشكل وحشي ومأساوي" في فرنسا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس.

واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين تطورت إلى أعمال شغب في مدن فرنسية رئيسية لليوم الثالث على التوالي من مقتل الشاب الذي ينحدر من أصول جزائرية، بحسب وسائل إعلام.

وقُتل الشاب نائل البالغ 17 عام، يوم الثلاثاء في نانتير وهي إحدى ضواحي باريس، بعد أن أطلق شرطي النار عليه أثناء توقف حركة المرور، بحسب وسائل إعلام.

وأضاف بيان الوزارة التي تُعرف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن".

وكان الشاب يقود سيارته في ممر الحافلات. ولحق به شرطيان خلال زحمة السير، وعندما حاول الابتعاد، أطلق شرطي النار عليه من مسافة قريبة عبر نافذة السائق الأمامية. وتوفي نائل نتيجة الإصابة بطلقة واحدة التي اخترقت ذراعه الأيسر والصدر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز عن المدعي العام لـ نانتير.

واعترف الشرطي بأنه أطلق رصاصة قاتلة، بحسب المدعي العام وقال للمحققين إنه أراد أن يجنب من حصول مطاردة.

ووضع الشرطي قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب وسائل الإعلام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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