أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال، توقيع قرار إسقاط القضايا ضد رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل مشروعات تنموية.



وبحسب ما ذكره الرئيس التونسي فإن الهدف من القرار أن "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم".



وأكد قيس سعيد العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل بعد إشراك الجميع في إبداء مقترحاتهم حول النظام السياسي الجديد تليها انتخابات في 17 ديمسبر 2022.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)