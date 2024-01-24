قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري مصغر على حكومة البلاد، شمل حقائب اقتصادية، وفق بيان من الرئاسة التونسية.

وقرر سعيد تعيين فريال الورغي في منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط.

كما تم تعيين فاطمة ثابت في منصب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وشمل التعديل أيضا تعيين لطفي ذياب في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني.

يأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تعاني فيه تونس -المُثقلة بالديون - من أزمة اقتصادية حادة، فيما تأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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