على غرار كلمة معمر القذافي وقت أحداث ثورة فبراير 2011 التي أنهت حكمه، حينما قال في خطاب تلفزيوني شهير "من أنتم؟"، متسائلا عن هوية المتظاهرين الذين ملأوا شوارع ليبيا وقتها مطالبين بنهاية حكمه الذي استمر 42 عام، يتسائل الكثيرون اليوم عن "من هم؟" هذه الميليشيات التي تسيطر على المشهد الليبي الآن.

فقد تجددت الدعوات الدولية والإقليمية لمطالبة الفرقاء الليبيين هذا الأسبوع بضرورة تجنب العنف وإطلاق حوار حقيقي بين جميع الأطراف المتصارعة وسط تزايد المخاوف من تواصل الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات المتناحرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من اشتباكات متكررة من قبل جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب البلاد، متمثلة الآن في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في طرابلس في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وكان آخرهم اندلاع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية (غرب العاصمة الليبية طرابلس) بداية من عصر الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، حسب جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

وفي أغسطس الماضي، أدت اشتباكات مسلحة بين كتائب تابعة أو مؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين في العاصمة الليبية إلى سقوط نحو 32 قتيل و159 جريح.

وقالت مصادر ليبية لـ "زاوية عربي"، أن اشتباكات هذا الأسبوع تأججت بعد مقتل أحد عناصر ميليشيا "السلعة" على يد عنصر من عناصر ميليشيا "السيفاو" بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب، وهو أمر شائع جدا في هذه المدينة القريبة من الحدود التونسية.

فمن هي هذه الميليشيات؟

تتنافس على النفوذ في ليبيا عدة ميليشيات. ويرتكز الوزن الأكبر لهذه الميليشيات في ثلاث مدن رئيسية بغرب ليبيا وهي طرابلس ومصراته والزاوية. وتتكون "قوة الردع" ومقرها الرئيسي قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس من 1500 عنصر. ويرى مراقبون أن هذه الميليشيا بقيت مواقفها غامضة.

وتمتلك هذه الميليشيات آلاف العربات المسلحة ومئات الدبابات وعشرات الطائرات العسكرية، إضافة إلى مخازن للأسلحة.

وقدرت تقارير إعلامية ليبية أعداد عناصر الميليشيات بعد عامين من الثورة بأكثر من 20 ألف عنصر في طرابلس و17 ألف عنصر في مصراتة و12 ألف في بنغازي.

وقال الكاتب التونسي المتخصص في الشأن الليبي، نزار مقني لزاوية عربي أن " الميليشيات المسلحة في ليبيا تلعب دور مركزي في الصراع على السلطة الدائر بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا".

وتعتبر ميليشيات "جهاز دعم الاستقرار" و"الكتيبة301 مشاة" و "اللواء 53 مشاة " من أبرز داعمي حكومة الدبيبة.

في المقابل، تحظى حكومة باشاغا بدعم قوات اللواء أسامة جويلي و "اللواء 777 مشاة" و "اللواء 217" وقوات من مدينة الزاوية.

وتُعد ميليشيات مصراتة، أكبر قوة في مدن الغرب الليبي، على غرار ميليشيا "حطين"، التي تدين بالولاء إلى باشاغا، في حين اختارت قوة " العمليات المشتركة" دعم حكومة الدبيبة. كما تساند "كتيبة 55"، بمدينة ورشفانة، باشاغا، أما كتائب مدينتي صبراتة وزوارة، فقد أعلنت دعمها للدبيبة.

وقال مقني أن " الحل في ليبيا يتمثل في التوجه إلى إجراء حوار مع كل المكونات المجتمعية الليبية والتوصل إلى توافق سياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن".

وتابع " لابد من حكومة قوية لديها دعم دولي واضح قادرة على نزع السلاح وتطبيق القانون".

وفشلت ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر الماضي ولم يتحدد بعد موعد جديد لإجرائها.

والجمعة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا السياسي السنغالي عبد الله باتيلي، والذي ترشح سابقا لرئاسة الجمهورية في بلاده وشغل عدة مناصب حكومية منها وزير الطاقة، في مهمته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا