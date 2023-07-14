قررت السلطات التونسية إطلاق سراح القيادية في جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى والمحامي المعارض لزهر العكرمي بعد نحو خمسة أشهر من سجنهما بشبهة التآمر على أمن الدولة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن بيان هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين.

وتعاني تونس - التي شهدت في فبراير الماضي حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس قيس سعيد - من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله. وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس لكن سعيد ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج عيسى من السجن وهي ترفع شعارات "يسقط.. يسقط الانقلاب".

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين سمير ديلو لزاوية عربي الجمعة إن الإفراج عن عيسى والعكرمي "مؤقت والقضية ما زالت متواصلة" وأن هيئة الدفاع ليس لها أي تفسير عن أسباب رفض القاضي الإفراج عن بقية المعتقلين رغم أن الملفات متشابهة.

وعيسى هي قيادية بارزة في جبهة الخلاص التي تضم معارضين ومستقلين يعتبرون أن الإجراءات التي قام بها الرئيس قيس سعيد في 2021 انقلاب على الشرعية و يطالبونه بالتنحي.

وقبل قرار القاضي بساعات، نفذت عائلات الموقوفين وممثلون عن المجتمع المدني وناشطون سياسيون وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بالإفراج عن كافة الموقوفين.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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