أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الثلاثاء، وعين أحمد الحشاني خلفا لها، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

ويأتي قرار قيس سعيد في وقت يعاني فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا - المُثقل بالديون – من أزمة اقتصادية حادة ولا يزال اتفاق تونس مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

وشغل رئيس الحكومة الجديد منصب مدير عام بالبنك المركزي سابقا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعرضت الحكومة برئاسة نجلاء بودن -التي عينت في سبتمبر 2021 كأول امرأة في هذا المنصب بالبلاد - لانتقادات في أدائها. وترى الأحزاب المعارضة أن الحكومة عاجزة عن حل مشاكل التونسيين وسط أزمة سياسية واقتصادية تفاقمت مع تصاعد نسبة التضخم.

وأدى الحشاني اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد في قصر قرطاج، وفق بيان منفصل للرئاسة التونسية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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