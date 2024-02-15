قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، تعيين فتحي النوري محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته، وفق بيان من الرئاسة التونسية.

يأتي هذا التعيين في وقت تعاني فيه تونس -المُثقلة بالديون - من أزمة اقتصادية حادة، فيما تأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وأدى النوري اليمين في القصر الرئاسي، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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