قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس إن بلاده ترغب في التعجيل للانضمام إلى تجمع "بريكس" الذي تقوده الصين وروسيا.

وجاء ذلك خلال قمة في العاصمة الروسية موسكو بين الرئيس الجزائري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقلت قناة الشرق بلومبرغ كلمة تبون التي قال فيها :"الوضع الدولي مضطرب جدا ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير الدولار وغير الأورو (اليورو)...وهذا فيه فائدة كبيرة لاقتصادنا".

وتبون في روسيا منذ الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام بدعوة من بوتين.

وكان تبون قد كشف في وقت سابق عن نية الجزائر الانضمام لتجمع بريكس BRICS.

وأصبحت مصر والإمارات عضوان في بنك تابع لـ بريكس يمول المشروعات ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية، فيما يسعى التجمع لإضافة أعضاء جدد إلى جانب المؤسسين الخمسة وهم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

للمزيد: الجزائر تقترب من الانضمام لتجمع "بريكس".. ما التفاصيل؟

وتسعى روسيا التي تواجه عقوبات أمريكية أوروبية منذ بدأت الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من عام، للبحث عن تحالفات اقتصادية بعيدا عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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