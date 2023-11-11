قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنهاء مهام أيمن بن عبد الرحمان رئيس الحكومة، وتعيين نذير العرباوي خلفا له، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية السبت.

وكان عبدالرحمان -صاحب الخلفية الاقتصادية وسبق أن تولى منصب وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر- تولى منصب رئاسة الحكومة في يونيو 2021.

والعرباوي، هو دبلوماسي جزائري وسبق أن تولى منصب سفير الجزائر لدى مصر والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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