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مُحدث: البرلمان التونسي الجديد ينتخب رئيس له
جاء انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبيه وسط تعزيزات أمنية مكثفة في وقت أعلنت فيه "جبهة الخلاص الوطني" التونسية المعارضة رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة
١٣ مارس، ٢٠٢٣
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