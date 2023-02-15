ألقت قوات الأمن الجزائرية يوم الأربعاء القبض على شخص هدد بتفجير مقر السفارة السعودية بالجزائر، بحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأفادت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أن "سفارة السعودية تلقت مكالمة هاتفية على الساعة 03:00 (حسب التوقيت المحلي) من قبل شخص هدد بتنفيذ هجوم لتفجير مقر التمثيلية الدبلوماسية".

وباشر الأمن الجزائري، فور إبلاغه من طرف السفارة، تحريات أفضت إلى ايقاف هذا الشخص وإخضاعه لمراقبة وفحوصات طبية نفسية قبل أن يمثل أمام القضاء، حسب التلفزيون.

ولم تصدر السفارة السعودية بيان رسمي حول الحادثة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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