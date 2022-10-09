بدأت شركة إنرجيان المطورة لحقل كاريش البحري، وهو محل خلاف بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود بينهما، اختبارات ضخ الغاز لوحدات الإنتاج العائمة بالحقل، كجزء من إجراءات لاختبار تدفق الغاز وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته رويترز عن الشركة يوم الأحد.

وموارد الغاز البحري هي أحد نقاط الخلاف بين البلدين، خاصة حقل غاز كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة (وهي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوق مثل استغلال واستخدام مواردها البحرية)، بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه متنازع عليها، ويرفض قيام شركة إنرجيان بتطويره لحين انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين.

وقالت الشركة، وفق الوكالة، إن مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما تسمى بوحدة إنرجيان باور العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وشهد الأسبوع الماضي تطورات في مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، إذ رفضت إسرائيل ملاحظات لبنان لتعديل مقترح الاتفاق الذي قدمته أمريكا، وهي تعديلات قال لبنان إنها تتعلق بحقوق البلد في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وبحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية عن تقارير إعلامية عبرية السبت، فإن الأمن الإسرائيلي أعطى شركة إنرجيان الضوء الأخضر لبدء الاختبارات، وقد تبدأ عمليات التشغيل بشكل كامل خلال أسابيع من انتهاء الاختبارات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت في تصريحات تلفزيونية نقلتها الصحيفة، إنه سواء توصلت بلاده لاتفاق مع لبنان أم لا، فإن إسرائيل عازمة على المضي قدما في خطط استخراج الغاز.

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست يوم الأحد، أن قراصنة عراقيين يقولون إنه موالون لإيران يدعَّون بمجموعة "الطاهرة" اخترقوا مواقع إلكترونية لشركتي طاقة تعملان بإسرائيل إحداهما هي إنرجيان المطورة لحقل كاريش، والأخرى شركة أنابيب الغاز الإسرائيلية المملوكة للحكومة، مضيفة أن موقع إنرجيان عادة للعمل بصورة طبيعية.



للمزيد: إنفوجرافك- ماذا نعرف عن حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل؟

هاآرتس: إسرائيل ترفض اعتراضات لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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