أسقط المدعون الفيدراليون في سويسرا، يوم الأربعاء، تحقيقات حول أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، وقررت بعد 11 سنة من الربيع العربي وقف التجميد والإفراج عن هذه الأموال والمقدرة بـ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

أمرت النيابة السويسرية بالإفراج عن جميع أصول عائلة مبارك المجمدة في البلاد، وإغلاق التحقيق في قضية اتهام رئيس مصر السابق وولديه علاء وجمال بغسيل الأموال، بحسب بي بي سي.

وذكرت النيابة في بيان أنها بعد 11 سنة من التحقيقات استنتجت أنه لا يوجد دليل محدد أو كاف لتبرير الاستمرار في توجيه تهمة غسيل الأموال أو أن الأصول الموجودة في سويسرا أصلها غير قانوني.

ومن الممكن الطعن على قرارات النيابة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية خلال عشرة أيام من صدورها.

كانت محكمة العدل الأوروبية، أكدت الأسبوع الماضي، قرارها الذي سبق وأصدرته بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة مبارك.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسرة مبارك أشادت بالقرار السويسري، وقال جمال مبارك في بيان: "جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها".

وأضاف: "جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية".

بدأ التحقيق السويسري في عام 2011 بعد احتجاجات أدت إلى سقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. جمدت الحكومة السويسرية الأصول التي يحتفظ بها مبارك وعائلته وبعض نخبة حكمه، في سويسرا.

بعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2011، قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات إلى سويسرا للحصول على مساعدة قانونية لاسترداد الأموال، وطلب المسؤولون السويسريون الأمر نفسه من القاهرة.

لكن هذه الإجراءات انتهت دون نجاح في عام 2017.

منذ عام 2015 أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر الإجراءات المتعلقة بالأطراف الرئيسية في القضية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السويسريين إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في 2018.

لم يتمكن المدعون السويسريون من إثبات مزاعم بأن المشتبه بهم شكلوا عصابة إجرامية، مما زاد من صعوبة ملاحقة تهم غسل الأموال المحتملة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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