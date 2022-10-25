* تم التحديث بتصريحات هانت



قرر رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريتشي سوناك الإبقاء على جيريمي هانت في منصب وزير المالية، بحسب ما تم إعلانه يوم الثلاثاء.

وقال هانت في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء: "يشرفني أن أخدم بلادي، وريتشي سوناك، كوزير للمالية".

وأضاف أن الوضع "سيكون صعب"، لكنه قال في الوقت نفسه إن حماية المواطنين الضعفاء -بما في ذلك وظائفهم وفواتيرهم- سيكون أكثر ما تفكر به الحكومة أثناء عملها لاستعادة الاستقرار والثقة والنمو طويل الأجل.

وكان هانت تولى المنصب في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري بعد استقالة كواسي كوارتنج من المنصب بناء على طلب ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت استقالتها لاحقا.

وجاءت استقالة كوارتنج على خلفية انتقادات طالت سياسته المالية، خاصة بعدما أعلن خطة لخفض الضرائب ثم تراجع عنها بعد أيام.



وتشهد بريطانيا أزمة اقتصادية مع ارتفاع التضخم وفائدة السندات الحكومية، وهبوط الجنيه الإسترليني أمام الدولار، فيما تسود حالة من التخبط حول السيناريو الأمثل للخروج من ذلك الوضع.

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(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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