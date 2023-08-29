قالت وزارة النقل السورية، يوم الثلاثاء، إن مطار حلب الدولي، الذي خرج عن الخدمة من جراء قصف إسرائيلي، سيعود إلى العمل عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

كانت السلطات السورية أعلنت، يوم الاثنين، خروج مطار حلب عن الخدمة جراء "عدوان" إسرائيلي استهدفه وتسبب في أضرار مادية بمدرج المطار.

وتعرض المطار لقصف أكثر من مرة تسبب في خروجه عن الخدمة، فيما تشن إسرائيل عدة ضربات على أهداف في سوريا -التي تعاني من حرب أهلية منذ 2011 ودمار للبنية التحتية- وطالت ضرباتها الجوية مواقع للجيش وأهداف إيرانية وتابعة لحزب الله اللبناني، حسب وسائل إعلام.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا