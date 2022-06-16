أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق، يوم الخميس، مرسوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، بحسب التلفزيون الرسمي العُماني.

وبحسب المرسوم، عُيّن سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن بدلا من محمد الرمحي الذي كان وزير للنفط لأكثر من 20 سنة.

كما أصدر السلطان العُماني مراسيم أخرى تضمنت تنظيم إدراة شؤون القضاء وبتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء.

(إعداد شيماء حفظي، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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