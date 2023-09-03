يتوجه السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، يوم الثلاثاء للرياض، استعدادا لتسلم مهامه الدبلوماسية رسميا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية إرنا، الأحد.



وشغل علي رضا عنايتي سابقا، منصب القائم بأعمال سفارة إيران بالرياض، كما كان سفير لدى الكويت ومساعد وزير الخارجية ومدير الدائرة العامة لشؤون الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية.



وفي يونيو الماضي، افتتحت إيران سفارتها في السعودية - بعد أكثر من 7 سنوات من إغلاقها حين قررت المملكة في 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران - كخطوة تنفيذية فعلية لتطبيق اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي وُقع في 10 مارس الماضي بوساطة صينية.



وقال عنايتي، في تصريحات نقلتها الوكالة، إنه يعتقد أن العلاقات بين البلدين "قد تطورت شكليا بنحو إيجابي"، ما يعد مقدمة لمزيد من العمل المشترك.



ويوم السبت، التقى عنايتي، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي اعتبر تعزيز العلاقات بين البلدين "أمر مهم".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا