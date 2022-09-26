"كارثية" هكذا وصف مسؤولان أمريكيان كبيران، تداعيات التلويح الروسي بشأن استخدام السلاح النووي، في خضم تصاعد الصراع في أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش، وقال إنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة في ترسانته متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في لقاء مع شبكة سي بي إس نقلتها فرنس 24:

- "كنا واضحين جدا مع الروس علنا، وكذلك سرا، من أجل وقف الحديث الفضفاض عن الأسلحة النووية"

- "مهم جدا أن تسمع موسكو منا وتعلم منا أن العواقب ستكون مروعة. وقد أوضحنا ذلك جيدا"

- "أي استخدام للأسلحة النووية ستكون له آثار كارثية، بالطبع على الدولة التي تستخدمها، ولكن على دول عدة أخرى أيضا"

بعض ما جاء في مقابلة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان لشبكة إن بي سي:

- الولايات المتحدة تعتزم أن تجعل روسيا تفهم بوضوح "ما ستكون عليه العواقب إذا سلكت الطريق المظلم لاستخدام الأسلحة النووية"

-العواقب "ستكون كارثية"

- "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستوى عال مع الروس لنقول لهم بوضوح ما هي رسالتنا والاستماع إلى رسالتهم. "

- "لقد حدث ذلك في شكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة، بل إنه حدث في الأيام الفائتة."

سوليفان لـ شبكة سي بي إس، بحسب فرنس 24

-الولايات المتحدة وحلفاؤها "سيردون بشكل حاسم. لقد كنا واضحين ومحددين بشأن ما سيترتب على ذلك."

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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